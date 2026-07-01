В первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

Эксперты отмечают активное снижение ставок в сегменте кредитов наличными / Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4 трлн рублей, из которых 470 млрд – в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года. Такой прогноз представил ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG.

Выдачи самого банка по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

«Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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