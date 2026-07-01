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НовостиОбщество1 июля 2026 13:28

Самарцам грозит самая мощная с марта магнитная буря 2 июля

Магнитная буря уровня G3 обрушится на Самарскую область
Александра ТАЙБАТРОВА
Выброс плазмы достигнет нашей планеты уже к вечеру 2 июля

Выброс плазмы достигнет нашей планеты уже к вечеру 2 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2 июля на Самарскую область обрушится магнитная буря уровня G3. В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла Х, что и привело к геомагнитным возмущениям.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждают, что выброс плазмы достигнет нашей планеты уже к вечеру 2 июля. Ориентировочно это произойдет с 22.00 до 01.00 по самарскому времени.

Эта магнитная буря станет самой мощной с марта 2026 года, пишет BFM Кубань. Ситуацию продолжают мониторить.

Метеозависимые самарцы могут почувствовать ухудшение самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний.

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