Почти 745 миллионов рублей долгов по алиментам взыскали самарские приставы

Производства о взыскании алиментных платежей относятся к категории социально значимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За полгода судебные приставы Самарской области взыскали почти 745 миллионов рублей в качестве задолженности по алиментам. На 963 самарцев составили протоколы за долги по алиментам, рассказали в ФССП Самарской области.

«Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей относятся к категории социально значимых и приоритетных для службы судебных приставов», – уточнила пресс-служба ведомства.

Должникам могут ограничить выезд за границу – такую меру приняли к 7800 должников. Еще одна меры воздействия – это ограничения права на управление транспортными средствами, ее с начала 2026 года приняли к 3600 самарцев.

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