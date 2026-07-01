Маркет молодых предпринимателей и локальных брендов пройдет в Самаре

Количество мест ограничено, участников отберут на конкурсной основе. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре 15 июля региональный центр «Мой бизнес» совместно с проектом «Создано молодыми» от Росмолодежь. Предпринимай проведет специальный маркет для локальных брендов и молодых предпринимателей. Благодаря этому мероприятию они смогут найти новых клиентов и наладить деловые связи.

«Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важных направлений развития региональной экономики», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Предприниматели смогут представить на маркете свою продукцию, от аксессуаров и одежды до сувениров и предметов декора. Принять в ней участие могут юрлица, самозанятые и ИП, зарегистрированные в регионе и производящие ту или иную продукцию. Возраст представителя бренда должен быть до 35 лет включительно. Заявки принимают по ссылке до 8 июля. Количество мест ограничено, участников отберут на конкурсной основе.

Поддержку бизнесу в Самарской области оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В регионе работает сеть центров «Мой бизнес», узнать обо всех возможностях можно на портале mybiz63.ru.

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