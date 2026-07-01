Семь миллионов рублей выделят Самарской области из федерального бюджета

Деньги выделят благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел». Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

Самарская область получит семь миллионов рублей из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел». Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Средства направим на реализацию программы «Мы вместе можем больше», – анонсировал глава региона.

На эти средства в Самаре, Безенчукском районе и Кошках обновят Добро.Центры, проведут премию «Волжское сердце», медиапроект «Неслучайные истории», форумы, акции, обучение для волонтеров. Программа стартует в феврале 2027 года. Ожидается, что в мероприятиях примут участие не менее 16 тысяч человек.

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