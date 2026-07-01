Для ЕИРЦ Самары ищут охрану за миллион рублей

Охрана должна работать круглосуточно Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут охрану для Единого информационно-расчетного центра, нежилое здание расположено на улице Мичурина, 46а. Информация об этом размещена на госзакупках. Максимальная цена аукциона составляет чуть более миллиона рублей.

«Срок оказания услуг – с 1 августа 2026 года до 31 января 2027 года», – говорится в аукционной документации.

Охрана должна работать круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни. Она будет обеспечивать жизнь и здоровье граждан, защиту объекта от проникновения посторонних, отвечать за общественный порядок и выполнять другие функции.

Заявки на аукцион принимают до 16 июля, в этот же день определят победителя.

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