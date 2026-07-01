В лесах Самарской области незаконно спилили деревья на 120 тысяч рублей

В Самарской области пресекли незаконную вырубку деревьев в лесах. 29 июня в Ново-Буянском лесничестве задержали двух жителей, которые спилили дуб диметром 32 сантиметра. Об инциденте сообщили в минприроды региона. Мужчины рассказали, что спилили дерево ради веников. Дуб рос 80 лет, а уничтожили его за 10 минут.
«Сумма нанесенного ущерба лесному хозяйству составила 100 888 рублей», – уточнила пресс-служба министерства.
В этот же день в Шенталинском лесничестве поймали мужчину, который срубил три липы на общую сумму более 24 тысяч рублей.
Материалы по этим инцидентам отправили в полицию, нарушителям грозит уголовная ответственность. Также их могут обязать возместить причиненный ущерб.
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