В Самаре 1 июля почтили память погибших в горячих точках

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
1 июля в День ветеранов боевых действий в Самаре прошло памятное мероприятие. Его участники почтили память тех, кто погиб в горячих точках, у Вечного огня на площади Славы.
«Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти и уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы Родины, и внес свой вклад в обеспечение безопасности страны», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В мероприятии приняли участие представители власти, МВД и других силовых ведомств, общественных и ветеранских организаций.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал