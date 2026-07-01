С жителя Санкт-Петербурга взыскали похищенные у самарской пенсионерки деньги

Прокуратура подала иск в суд о взыскании с дроппера 345 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая жительница Исаклинского района стала жертвой мошенников. С октября 2024 года по январь 2025 года ей постоянно звонили незнакомцы и вводили в заблуждение. Под их напором пенсионерка перевела на присланный счет свои сбережения, рассказали в прокуратуре Самарской области.

«По данному факту заведено уголовное дело и установлена личность владельца счета, на который поступили деньги», – прокомментировала пресс-служба облпрокуратуры.

Похищенные у самарской пенсионерки деньги поступили на счет 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с дроппера 345 тысяч рублей в качестве необоснованного обогащения.

Суд эти требования поддержал, его решение уже вступило в силу. Прокуратура контролирует возвращение денег пенсионерке.

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