Беспилотную опасность объявляли в Самарской области 2 июля

Беспилотная опасность действовала в регионе чуть больше пяти часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в Самарской объявляли беспилотную опасность. Об этом около 02.00 в своем канале в МАКС сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС.

«Отбой беспилотной опасности в Самарской области», – написал Вячеслав Федорищев в МАКС примерно в 07.30.

Беспилотная опасность действовала в регионе чуть больше пяти часов. Никаких ЧП в связи с этим не произошло. Аэропорт Курумоч все это время работал штатно. Но на 2 июля отменен один рейс в Москву из Самары, а самолеты в Сочи задерживаются.

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