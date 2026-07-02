Самарские студенты смогут осваивать новые специальности в колледжах

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Система среднего профессионального образования в России меняется, об этом на брифинге по итогам ЕГЭ-2026 заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Эти тренды не обошли стороной и Самарскую области.
«Сегодня колледжи выбирают уже 63% выпускников 9-х классов, а трудоустройство выпускников СПО достигло 81%», – сообщила пресс-служба министерства.
В колледжах появляются новые специальности в ответ на современные технологические вызовы. К ним, например, можно отнести специалистов по информационному моделированию в строительстве. Кроме того, меняются и учебные программы имеющихся специальностей, чтобы студенты могли использовать современные технологии в будущей работе.
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