Самарские студенты смогут осваивать новые специальности в колледжах

Сегодня колледжи выбирают 63% выпускников 9-х классов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Система среднего профессионального образования в России меняется, об этом на брифинге по итогам ЕГЭ-2026 заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Эти тренды не обошли стороной и Самарскую области.

«Сегодня колледжи выбирают уже 63% выпускников 9-х классов, а трудоустройство выпускников СПО достигло 81%», – сообщила пресс-служба министерства.

В колледжах появляются новые специальности в ответ на современные технологические вызовы. К ним, например, можно отнести специалистов по информационному моделированию в строительстве. Кроме того, меняются и учебные программы имеющихся специальностей, чтобы студенты могли использовать современные технологии в будущей работе.

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