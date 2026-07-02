Новую церковь планируют построить в Куйбышевском районе Самары

Археологические изыскания проводились в июне 2026 года Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районе Самары планируют построить новую церковь «Христианская миссия». Участок под нее площадью около 1,6 гектаров обследовали на предмет наличия или отсутствия объектов археологического наследия. Акт по итогам экспертизы опубликовала ГИООКН Самарской области.

«Археологические изыскания проводились в июне 2026 года», – говорится в документе.

Участок под религиозное сооружение располагается в восточной части микрорайона Засамарская Слободка, между улицами Ростовская и Шоссейная. Археологические объекты здесь не обнаружили. Подтверждено, что участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

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