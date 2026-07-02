Новую вспышку лейкоза выявили в Самарской области и ввели карантин

Очаг опасного заболевания образовался в двух личных подсобных хозяйствах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области выявили вспышку лейкоза крупного рогатого скота. Очаг опасного заболевания образовался в селе Чувашское Эштебенькино Челно-Вершинского района, в двух личных подсобных хозяйствах. Там ввели карантин, соответствующий приказ выпустил комитет ветеринарии Самарской области.

«Определить эпизоотическим очагом по лейкозу КРС территорию, расположенную в селе Чувашское Эштебенькино», – говорится в документе.

Территорию в границах километра от очага заболевания признали неблагополучным пунктом. Для ликвидации опасной болезни разработали план мероприятий. Больных восприимчивых животных будут отправлять на убой. пока действует карантин. Помещения будут обрабатывать от паразитов, а молоко и молозиво от больных животных – уничтожать. Эти и другие меры будут предпринимать, пока не закончится карантин.

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