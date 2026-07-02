В областной столице стартовал проект «Самара в движении»

В рамках проекта "Самара в движении" горожан ждут занятия йогой на свежем воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля 2026 года, в областной столице начали работу площадки проекта «Самара в движении». Две из них расположены на пляжах Волги – у Первомайского спуска и на площадке «Место силы», остальные – в парке им. 50-летия Октября и в парке им. Гагарина. Об этом сообщили в городской администрации.

На Первомайском спуске и в течение лета для всех желающих будет работать две зоны. На групповых тренировках - ушу и оздоровительная гимнастика, зумба и мобилити, а в зоне игровых видов спорта - бокс, баскетбол, регби и флаинг диск.

В ближайшую субботу, 4 июля, в парке им. Гагарина откроется мобильный комплекс «Готов к труду и обороне». В течение лета там можно будет сдавать нормативы каждые выходные.

Расписание занятий на текущую неделю опубликовано в группе проекта «Самара в движении».

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