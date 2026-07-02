В Самаре на заседании комитета ГД предложили внести поправки в природоохранное законодательство

Григорий Терян принял участие в выездном заседании думского комитета в Самаре / Фото: пресс-служба РКС

В Самаре состоялось выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. На нем было озвучено предложение по оптимизации требований к сбросам сточных вод и синхронизации ответственности концессионеров по срокам модернизации. С такой инициативой выступил заместитель гендиректора — директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «РКС» Григорий Терян.

По словам Григория Теряна, сейчас наблюдается жесткий временной разрыв между требованиями закона и реальным состоянием инфраструктуры. Большинство очистных сооружений в России построили больше 50-60 лет назад, и сейчас они имеют критический износ конструкций и используют устаревшие технологии. Григорий Терян отметил, что нередко модернизация предполагает строительство новых объектов. На это требуется много средств и времени. Однако законом на такие работы установлены короткие сроки.

В «РКС» предложили увеличить максимальный срок реализации программ для водоканалов с 7 до 14 лет. В компании считают, что это даст инвесторам реальное время на проектирование, строительство и запуск новых очистных сооружений.

Еще одно предложение касается синхронизации ответственности концессионера со сроками получения разрешительной документации и фактическими этапами модернизации. Сейчас концессионер несет полную ответственность за качество сбросов, как только получает во владение изношенную централизованную систему водоотведения. Новый подход, как считают в компании, позволит не наказывать инвестора за «наследие» советской эпохи.

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