Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 8:09

В Самаре составили цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»

Основную аудиторию клуба составляют мужчины среднего возраста, которые ездят на матчи на автомобилях
Илона МАЙСКАЯ
Чаще всего на матчи самарской команды приходят болельщики 35-44 лет.

Чаще всего на матчи самарской команды приходят болельщики 35-44 лет.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В преддверии нового сезона РПЛ цифровая экосистема МТС проанализировала аудиторию и активность болельщиков «Крыльев Советов». Аналитики выяснили, что треть фанатов клуба – автомобилисты и что на матчи любимой команды зрители чаще всего приезжают за час до стартового свистка.

Согласно исследованию, проведенному с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект», основную аудиторию «Крыльев Советов» формируют мужчины (62%). Чаще всего на матчи команды приходят болельщики 35-44 лет, на втором месте – молодежь от 25 до 34 лет, на третьем – люди 45-54 лет. Среди зрителей встречаются не только жители Самары и Самарской области, но еще гости из Москвы, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей, Татарстана, Башкирии и Оренбуржья. Игры «КС» на стадионе «Солидарность Самара Арена» также периодически посещают болельщики из Китая, Казахстана и Голландии.

«Самарская область – футбольный регион и неспроста в РПЛ выступают два местных клуба. На матчи приезжают целыми семьями, а стадион, построенный в Самаре к ЧМ-2018, давно стал местом, где не только смотрят игры, но и с комфортом проводят время. Наша платформа позволяет не только эффективно оценивать спортивные события, но и выгружать полезную аналитику, чтобы видеть и понимать портрет болельщика для планирования коммуникаций с аудиторией», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал