В Самаре составили цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»

Чаще всего на матчи самарской команды приходят болельщики 35-44 лет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В преддверии нового сезона РПЛ цифровая экосистема МТС проанализировала аудиторию и активность болельщиков «Крыльев Советов». Аналитики выяснили, что треть фанатов клуба – автомобилисты и что на матчи любимой команды зрители чаще всего приезжают за час до стартового свистка.

Согласно исследованию, проведенному с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект», основную аудиторию «Крыльев Советов» формируют мужчины (62%). Чаще всего на матчи команды приходят болельщики 35-44 лет, на втором месте – молодежь от 25 до 34 лет, на третьем – люди 45-54 лет. Среди зрителей встречаются не только жители Самары и Самарской области, но еще гости из Москвы, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей, Татарстана, Башкирии и Оренбуржья. Игры «КС» на стадионе «Солидарность Самара Арена» также периодически посещают болельщики из Китая, Казахстана и Голландии.

«Самарская область – футбольный регион и неспроста в РПЛ выступают два местных клуба. На матчи приезжают целыми семьями, а стадион, построенный в Самаре к ЧМ-2018, давно стал местом, где не только смотрят игры, но и с комфортом проводят время. Наша платформа позволяет не только эффективно оценивать спортивные события, но и выгружать полезную аналитику, чтобы видеть и понимать портрет болельщика для планирования коммуникаций с аудиторией», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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