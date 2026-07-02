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НовостиОбщество2 июля 2026 8:38

В Самаре каждый пятый житель копит деньги на покупку недвижимости

Почти половина самарцев предпочитает экономить
Александра ТАЙБАТРОВА
35% самарцев формируют финансовую подушку безопасности

35% самарцев формируют финансовую подушку безопасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре почти половина жителей старается экономить, а лишь 17% жителей – активно тратят заработанное. На что именно копят самарцы, выяснили аналитики портала SuperJob, которые провели опрос среди экономически активного населения города.

«В структуре накопительных целей безусловным лидером является финансовая подушка безопасности - ее формированием озабочены 35% респондентов», – говорится в результатах исследования.

Каждый пятый самарец откладывает деньги на покупку недвижимости, а 18% участников опроса копят на отпуск. 6% опрошенных признались, что копят деньги без определенной цели.

Примерно треть самарцев откладывает от 10% до 25% своих доходов, примерно столько выделяют на накопления менее 10% доходов. Только 8% участников опроса рассказали. что каждый месяц откладывают от 26% до 33% доходов.

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