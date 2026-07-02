В Самаре пройдет благотворительный «Котофест»

Посетители фестиваля смогут познакомиться с кошками, которые ищут новый дом, и при желании забрать питомца к себе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, во дворе котокафе «ЧуКОТка» в Самаре (ул. Молодогвардейская, 66) состоится городской фестиваль «Котофест». В этом году организаторы подготовили новые программы.

Одним из главных событий фестиваля станет выставка животных. Посетители смогут познакомиться с кошками, которые ищут новый дом, и при желании забрать питомца к себе. Гостей фестиваля также ждет благотворительная ярмарка местных мастеров, средства направят в приют для животных «Надежда».

Кроме того, в программе мастер-классы по трафаретному рисунку росписи одежды, выступление танцевальной трайбл-студии с веерами, шоу мыльных пузырей и даже мастер-классы по публичным выступлениям и «Рисуем своего питомца».

Вход свободный, время работы — с 13.00 до 19.00. На все мастер-классы требуется предварительная запись.

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