Финал спартакиады учащихся России по пятиборью прошел в Самаре

Самарскую область представляли пять учащихся ГАУ СШОР №5. Фото: минспорт Самарской области

В Самаре с 29 июня по 2 июля проходил финал спартакиады учащихся России по современному пятиборью. Площадкой для турнира стал спорткомплекс «Орбита». В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов в возрасте 17-18 лет из 15 регионов. Они сражались за победу в плавании, фехтовании, гонках с препятствиями на 100 метров, беге и стрельбе.

«Спартакиада учащихся - это комплексные спортивные соревнования, по результатам которых определяется рейтинг субъектов РФ по подготовке спортивного резерва», – отметил первый замминистра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Самарскую область представляли пять учащихся ГАУ СШОР №5. К сожалению, наши ребята остались без медалей. Лучший среди наших юношей Дмитрий Пачколин стал лучшим в плавании, но на гонке с препятствиями упал и занял итоговое 8-е место. Полина Романова из Самары вступила в борьбу за призы, но отстала на стрельбе и стала 6-й.

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