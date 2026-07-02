Самарцы смогут оформить карты в киберстиле

Фото: пресс-служба Сбербанка

Самарцам стали доступны новые анимированные дизайны виртуальных карт МИР. Оформление можно настроить в банковском приложении, сообщает пресс-служба Сбера.

Дизайнеры создали новое оформление карт – в киберстиле. В банке отмечают, что уникальный дизайн может быть интересен профессионалам сферы кибербезопасности – как отличительная черта для людей из экспертного сообщества. Для остальных пользователей такая виртуальная карта может стать дополнительным напоминанием, что мошенники не дремлют и надо всегда быть на чеку.

В Сбере сообщают, что по итогам прошлого года от мошенников было спасено более 360 млрд рублей клиентов. Эффективность системы антифрода банка достигла 99,99%.

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