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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:41

Житель Самарской области оштрафован на 340 тысяч рублей за кражу денег

В Самарской области мужчина похитил 16 тысяч рублей со счета знакомого с ограничениями по здоровью
Елизавета ЖИРНОВА
Возместил ущерб в полном объеме

Возместил ущерб в полном объеме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, похитившему 16 тысяч рублей со счета 48-летнего жителя Сергиевского района, имеющего ограничения по состоянию здоровья. Сумма значительна для пострадавшего, так как его пенсия составляет около 19 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Деньги пропали осенью 2024 года, когда злоумышленник воспользовался телефоном заявителя и банковской картой его гостя, оформил три перевода, а затем попросил приятеля снять средства в банкомате», — уточнили в ведомстве.

Мужчина ранее судим за имущественные преступления и невыплату алиментов, лишен родительских прав в отношении четверых детей, не имеет официального места работы и имеет задолженность по штрафам. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему штраф в размере 340 000 рублей.

В ходе расследования похититель возместил пострадавшему ущерб в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

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