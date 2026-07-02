Две школы из Самары победили в конкурсе родительских инициатив

Всего было отобрано 395 проектов со всей страны Фото: администрация Самары.

Две школы из Самары стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ от общества «Знание». Итоги объявили 30 июня, рассказали в мэрии Самары. Всего было отобрано 395 проектов со всей страны.

«Два из них - от самарского лицея №124 и школы «Яктылык» - стали победителями», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Проект лицея №124 посвящен сохранению исторического наследия с помощью современных технологий. На грант здесь планируют купить 3D-принтеры и лазерный станок, отремонтируют помещение под мастерскую. В школе «Яктылык» благодаря победе в конкурсе создадут воспитательный центр «Наследники традиций».

Кроме того, победителями конкурса стали школа села Русская Борковка Ставропольского района, школа №2 имени Маскина в Клявлино, образовательный центр «Южный город», школа поселка Волжский Красноярского района, школа села Тепловка Пестравского района, школа №19 Новокуйбышевска.

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