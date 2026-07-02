В Самаре льготники получили более 230 квартир с начала года

До конца года власти намерены приобрести еще 151 квартиру Фото: администрация Самары

В Самаре с начала 2026 года более 230 человек из льготных категорий получили ключи от новых квартир. Жилье приобретают в разных районах города в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Тесно сотрудничаем с органами соцподдержки, прокуратурой, УФСИН и другими ведомствами, которые помогают быстрее решать индивидуальные случаи. Проверяем, чтобы квартиры соответствовали нормам, а документы были готовы вовремя. До конца лета планируем выдать ключи еще от 108 квартир», — говорится в сообщении.

Среди новоселов сирота, завершивший отбывание наказания и ему помогли получить жилье при содействии УФСИН. Также при участии прокуратуры восстановили право на жилье для семьи погибшего военнослужащего.

До конца года власти намерены приобрести еще 151 квартиру. На данный момент уже закуплено 50, на стадии закупки еще 101. Параллельно идет переселение людей из аварийного жилья.

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