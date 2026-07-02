В Самаре из-за холодильника произошел пожар в квартире

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В понедельник, 29 июня, в Кировском районе Самары произошел пожар из-за холодильника. В многоквартирном доме на 16 этаже горела квартира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Дома никого не было, а характерный запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. Там полыхали холодильник и домашние вещи на кухне, — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Его удалось оперативно потушить. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация жителей соседних квартир не потребовалась.

Предварительная причина пожара уже известна. Ею называется аварийный режим работы электрооборудования. Именно короткое замыкание электропроводки в холодильнике могло привести к пожару.

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