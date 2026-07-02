Школьники и студенты решат реальные бизнес-задачи техкомпаний на конкурсе AI Challenge

В конкурсе смогут принять участие школьники и студенты до 25 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта представили задания основного этапа международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. Участники - школьники и студенты до 25 лет - будут решать реальные технологические задачи: от помощи врачам и учителям до цифровизации недвижимости, анализа обращений граждан и поиска дефектов в сложных ИИ-системах.

По данным организаторов, участники будут соревноваться в трех категориях «Начинающие», «Школьники» и «Студенты», в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ. Решать задания можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта.

Три этапа конкурса проходят онлайн. Награждение победителей состоится очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве. Победителей конкурса ждут денежный приз и возможность пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.

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