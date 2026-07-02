Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 11:51

В Самаре перекрыли парковку возле онкоцентра

Самарцы жалуются на перекрытую парковку у онкоцентра с 23 июня
Елизавета ЖИРНОВА
На участке планируются ремонтные работы

На участке планируются ремонтные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сопровождающие и пациенты онкоцентра пожаловались на закрытую парковку. По их словам, припарковаться у медучреждения невозможно, а ремонтные работы на территории так и не начались, сообщили жители города в комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева.

«Машины в три ряда стоят. Пациенты не все могут самостоятельно дойти, а сопровождающим некуда автомобиль поставить. Просто издевательство», – рассказала местная жительница. По словам жителей, парковка закрыта как минимум с 23 июня, но никаких работ на ней не ведется.

В администрации Промышленного района города пояснили, что территория размежевана и принадлежит многоквартирному дому. Там также сообщили, что на участке планируются ремонтные работы, но когда именно они начнутся, не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал