Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме с топливом

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Жителей Самарской области предупреждают о новой мошеннической схеме с топливом. Преступники под видом поставщиков ведущих нефтяных компаний страны рассылают бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам, сообщает пресс-служба Сбера.
В банке советуют не переводить деньги подобным организациям. Необходимо связаться с самой нефтяной компанией и выяснить, действительно ли это их поставщик. Также не стоит отвечать на письма с незнакомых адресов, лучше проверять любую информацию на официальных сайтах.
«Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах. Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 млн рублей. Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам», - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, быть бдительнее следует не только юридическим, но и физическим лицам. Ведь сейчас появилось много поддельных сайтов, где людям предлагают купить бензин без очереди и талонов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал