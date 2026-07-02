Герой России Сергей Ярашев вернулся в Самару после лечения и протезирования

В Самаре Сергей Ярашев вместе с невестой Камиллой встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым. Фото: https://max.ru/Fedorischev63

Герой России Сергей Ярашев после длительного серьезного лечения вернулся в Самару. Напомним, что про самарца вся страна узнала после его подвига на СВО: он больше двух месяцев в одиночку отбивался от врага у населенного пункта Гришино, а боеприпасы и еду ему доставляли с помощью коптеров. Его родные долго не знали, жив ли он. Сергей отморозил ступни, ему прошлось пройти ампутацию и протезирование. Бойцу присвоили звание Героя России и вручили медаль «Золотая звезда».

В Самаре Сергей Ярашев вместе с невестой Камиллой встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС.

«Безусловно, мы, как региональное правительство, окажем всю необходимую помощь. Сделаем все, чтобы он и его близкие чувствовали поддержку. Это наш долг, наша обязанность!», – заверил Вячеслав Федорищев.

Сергей Ярашев рассказал о планах на будущее. Он хочет получить новое водительское удостоверение, чтобы ездить на автомобиле с ручным управлением. И, конечно, он продолжит восстанавливать здоровье.

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