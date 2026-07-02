Жителя Чапаевска осудили за майнинг криптовалюты и ущерб в 91 млн рублей

Установил силовой трансформатор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который в 2023 году организовал майнинг криптовалюты с безучетным потреблением электроэнергии и причинил ущерб сетевой компании на 91 млн рублей, сообщает Самарский областной суд.

«Помещение подключено к электричеству через счетчик, но зная это он все равно незаконно подсоединился к линиям электропередач. Поставил силовой трансформатор и исказил показания прибора учета», – рассказали в пресс-службе.

Суд учел, что он ранее не судим, частично признал вину и имеет четверых малолетних детей, и назначил 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Гражданский иск удовлетворен полностью.

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