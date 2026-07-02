Гарантийный фонд помог бизнесу Самарской области привлечь 1,3 млрд рублей

ГФСО профинансировал 128 проектов на 480 миллионов рублей. Фото: минэкономразвития Самарской области

В первом полугодии 2026 года предприниматели Самарской области смогли привлечь с помощью программ регионального Гарантийного фонда льготное финансирование. Его общая сумма превысила 1,3 миллиарда рублей.

«В регионе доступны инструменты льготного финансирования, которые помогают бизнесу запускать новые проекты и активно развивать производства. Спрос на эти меры поддержки остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Всего за шесть месяцев ГФСО профинансировал 128 проектов на 480 миллионов рублей. Кроме того, фонд предоставил 42 поручительства, благодаря чему предприниматели привлекли на развития 838 миллионов рублей.

Региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 миллионам рублей по ставкам от 3% до 14,25% годовых, а также поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал