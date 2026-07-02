Директора организации в Сызрани подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани на директора компании, занимающейся управлением и арендой недвижимости, завели уголовное дело. Женщину подозревают в невыплате заработной платы сотруднику в течение восьми месяцев, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«С декабря 2022 года по июль 2023 года женщина не перечисляла сотруднику зарплату и компенсацию за отпуск не менее 180 тысяч рублей», – рассказали в следственном управлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры для взыскания денежных средств.

Напомним, в Самаре руководитель компании не выплатил сотрудникам более 580 тысяч рублей, а инженеру не выплатили зарплату в размере 1,8 млн рублей. Также в Самаре работает горячая линия для жителей, столкнувшихся с нарушениями в выплате зарплаты.

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