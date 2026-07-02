Самарцам напомнили об опасности употребления алкоголя в жару

Алкоголь действует как мочегонное средство и вызывает обезвоживание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре врач-невролог Алия Муртазина рассказала об опасном сочетании алкоголя и жаркой погоды. По ее словам, спиртное увеличивает нагрузку на организм и ведет к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает минздрав Самарской области.

«Если вы почувствовали себя плохо, будь то сильная головная боль, головокружение, слабость или спутанность сознания, сразу обратитесь за медицинской помощью», – предупредила врач.

Алкоголь действует как мочегонное средство и вызывает обезвоживание. В жару сосуды расширяются, сердце работает интенсивнее, а спиртное повышает давление и увеличивает риск аритмии, инфаркта или инсульта. Кроме того, алкоголь нарушает терморегуляцию и создает ложное ощущение охлаждения, что ведет к перегреву.

Врач рекомендует в жаркую погоду пить чистую воду, несладкие морсы или столовую минеральную воду, а от сладкой газировки и энергетиков лучше отказаться.

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