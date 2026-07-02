В Самаре собираются наводить порядок в сфере электросамокатов

Подготовили перечень штрафов за нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре начали наводить порядок в сфере электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. На заседании комитета городской думы обсудили изменения, которые сделают их использование более безопасным, сообщает депутат Дмитрий Асеев.

«В городе запретят бросать самокаты где попало. Вместо этого подготовят оборудованные парковочные зоны. Всего хотят создать примерно 182 площадки, 26 из них уже обозначили в Ленинском и Самарском районах», – рассказал депутат.

Также подготовили перечень штрафов за нарушения, для юридических лиц они составят до 20 тысяч рублей. В ближайшее время состоится совещание с операторами кикшеринга, где обсудят автоматическую систему контроля нарушений.

Напомним, в Самаре депутаты хотят ввести новые запреты для электросамокатов.

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