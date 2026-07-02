Газ, финансы и ИТ: эксперты по инвестициям назвали фаворитов на III квартал

Курс рубля на конец года может составить 80,7 рублей за доллар и 11,7 рублей за юань Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Акции финансового и IT-секторов, а также производителей газа стали наиболее привлекательными для инвестиций в III квартале, следует из стратегии «ВТБ Мои Инвестиции», представленной 1 июля.

«В третьем квартале компании представят отчетность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы. В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждем улучшения финансовых показателей», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

По прогнозам аналитиков, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%. По мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики цены длинных ОФЗ при возросших рисках будут расти медленнее. На этом фоне аналитики брокера выделяют качественные корпоративные облигации с рейтингом АА с постоянным купоном и доходностью 17-19% годовых. На случай ослабления рубля стоит держать в портфеле локальные валютные облигации.

Прогноз экспертов по ключевым макропоказателям на конец года: ключевая ставка в базовом сценарии может составить 13,5%; курс рубля – 80,7 рублей за доллар и 11,7 рублей за юань; ВВП в базовом сценарии – 0,6%; средняя цена российской нефти – 61 доллар за баррель; средняя цена золота по 2026 году – 4565 долларов за унцию.

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