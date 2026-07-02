Жителям Сызрани, потерявшим жилье из-за атаки БПЛА, утвердили выплаты

Социальные выплаты предоставят после завершения всех процедур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева правительство Самарской области утвердило порядок выплат жителям Сызрани, которые потеряли или повредили жилье в результате террористических актов. Речь идет о поддержке людей из дома № 8 на улице Астраханской, пострадавшего после атаки беспилотника.

«Размер выплаты на покупку или строительство жилья за счет федерального бюджета определяют по нормативам: 33 квадратных метра для одинокого человека, 42 метра для семьи из двух человек, по 18 метров на каждого члена семьи для трех и более человек. Но не больше площади утраченного жилья», – пояснили в правительстве.

Если федеральная выплата не покрывает стоимость утраченного жилья, разницу доплатят из резервного фонда правительства Самарской области. Уполномоченным органом назначено министерство строительства региона. Сейчас ведомство начинает определять размер выплат для каждого пострадавшего. Социальные выплаты предоставят после завершения всех процедур и выделения бюджетных средств.

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