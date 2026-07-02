Производители Самарской области смогут стать поставщиками крупной торговой сети

Поставщики смогут презентовать свой продукт Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре 8 июля пройдет региональная конференция и закупочная сессия для поставщиков Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие организует центр «Мой бизнес» совместно с Корпорацией МСП и торговой сетью Metro Россия.

«Для предпринимателей Самарской области – это реальный инструмент для масштабирования бизнеса, расширения географии продаж и укрепления бренда», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На встрече предприниматели узнают, как стать поставщиком торговой сети, и познакомятся с мерами поддержки. Также запланирована торгово-закупочная сессия – поставщики смогут презентовать свой продукт категорийным менеджерам и получить консультацию. Мероприятие пройдет с 9:30 до 15:00 в центре на улице Молодогвардейской, 211.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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