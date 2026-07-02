В Самарской области формируют кадровый резерв на госслужбу

Участники обсудили развитие медиасферы, экономическую и информационную безопасность Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками вузов региона, которые добились выдающихся успехов в учебе. Он проявил личную заинтересованность в формировании кадрового резерва органов власти.

«Госслужба в регионе и муниципалитетах активно развивается. Нам нужны молодые сотрудники с новыми подходами. Поэтому хотел сегодня познакомиться поближе, чтобы помочь вам реализовать свои карьерные амбиции в рамках наших задач», – обратился Вячеслав Федорищев.

Ребята уже прошли серьезный отбор и были рекомендованы для собеседований с профильными министрами. Среди участников – супруги Дмитрий и Алина Еремеевы из Татарстана, окончившие с отличием Самарский медуниверситет. Еще одна выпускница Юлия Плешкова хочет стать психиатром – ей предложили стажировку в Тольяттинском психоневрологическом диспансере. Выпускница Международного института рынка Злата Рыжкова готовит документы для трудоустройства в министерство социально-демографической и семейной политики, где проходила практику.

Участники обсудили развитие медиасферы, экономическую и информационную безопасность, а также меры поддержки молодых сотрудников. Губернатор подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для профессионального роста выпускников.

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