Глава Самары Иван Носков посетил поселок Южный

Претензий по благоустройству у жителей пока нет Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре глава города выезжал по обращению жителей домов № 17 и № 18 поселка Южный. Там идет благоустройство по программе, но остались вопросы и по работе управляющей компании, и по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале МАХ.

«Претензий по благоустройству у жителей пока нет, но остаются другие важные вопросы. Среди них санитарная обрезка деревьев, содержание дворовых территорий, очистка подвалов и подготовка к отопительному сезону», – заявил глава города.

Главе Красноглинского района поручено навести порядок в поселке совместно УК и ресурсоснабжающими предприятиями. Иван Носков отметил, что практика выездов на места оказалась одной из самых эффективных форм обратной связи.

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