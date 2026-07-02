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НовостиОбщество2 июля 2026 17:10

В Самарской области выявили нарушения в декларациях на 130 тысяч тонн зерна

В Самарской области выявили нарушения при оформлении документов на пшеницу и подсолнечник
Елизавета ЖИРНОВА
Документы зарегистрировали с нарушениями требований

Документы зарегистрировали с нарушениями требований

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора за первое полугодие 2026 года выявило в Самарской области 235 деклараций на зерно общим весом более 130 тысяч тонн, у которых документы зарегистрировали с нарушениями требований «О безопасности зерна», сообщает пресс-служба ведомства.

«Лаборатория, куда производитель направил зерно на исследования, не имела аккредитации для подтверждения соответствия продукции требованиям регламента, поэтому декларации о соответствии были отменены», – говорится в сообщении.

25 июня ведомство признало недействительными три декларации на две партии пшеницы весом 170 тонн и подсолнечника весом 435 тонн. Документы оформил индивидуальный предприниматель из Кошкинского района. Заявителю объявили предостережения о недопустимости нарушений.

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