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НовостиПроисшествия2 июля 2026 17:45

Житель Самарской области уклоняется от уплаты 22 млн рублей

В Самарской области уголовное дело о ввозе трех автомобилей направили в суд
Елизавета ЖИРНОВА
Машины предназначены для личного пользования

Машины предназначены для личного пользования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Самарской области. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 22 млн рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Директор фирмы в 2023 и 2024 годах закупил за рубежом и ввез в РФ три автомобиля. Он заявил таможне, что машины предназначены для личного пользования, хотя планировал их приобретение для продажи», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Владивостока. Дело рассмотрят по существу.

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