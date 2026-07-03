В Самаре требуют отремонтировать аварийные сети водоснабжения

Требуют отремонтировать более 200 метров трубопроводов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура потребовала от ресурсоснабжающей организации провести ремонт аварийных сетей водоснабжения. Ведомство направило в суд три исковых заявления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Ресурсоснабжающая организация не проводит своевременный ремонт сетей. На них неоднократно фиксировали технологические отказы, из за которых жители города оставались без коммунальных услуг», – рассказали в ведомстве.

Прокуроры требуют отремонтировать более 200 метров трубопроводов на 20 участках инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения. Бездействие компании создавало угрозу нарушения прав людей на качественные коммунальные услуги. Иски принял к производству Октябрьский районный суд Самары.

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