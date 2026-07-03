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НовостиОбщество3 июля 2026 4:58

В Самарской области эконадзор выписал штрафы на 2,8 млн рублей за полгода

В Самаре основная часть нарушений связана с несанкционированными сбросами мусора
Елизавета ЖИРНОВА
Сумма штрафов составила 2,8 млн рублей

Сумма штрафов составила 2,8 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в июне эконадзор вынес 47 постановлений о наказаниях, из которых 23 штрафа на общую сумму 238 тысяч рублей и 24 предупреждения. Основная часть нарушений связана с несанкционированными сбросами мусора, сообщает минприроды Самарской области.

«В течение месяца поступило 82 административных дела, еще 74 дела, включая ранее поступившие материалы, сейчас в работе. Люди продолжают выбрасывать отходы на контейнерных площадках и в неположенных местах», — уточнили в ведомстве.

За первое полугодие 2026 года рассмотрено 528 административных дел, сумма штрафов составила 2,8 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 27 заявлений в отношении людей и организаций, не оплативших штрафы вовремя.

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