Через некоторое время раздался хлопок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области неизвестный бросил пластиковую бутылку на детскую площадку в Усть-Кинельском районе, где находились дети. Через некоторое время раздался хлопок. По данным следствия, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс службе СУ СКР по Самарской области.

«По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и ищут человека, бросившего бутылку», — уточнили в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле у сотрудников регионального управления СК.

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