Взрыв на детской площадке в Самарской области произошел из-за подростков и бутылки

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Самарской области произошел взрыв на детской площадке «Бригантина» в поселке Усть-Кинельский. Как выяснилось, туда бросили пластиковую бутылку с опасной жидкостью, а сделали это подростки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Надзорный орган провел проверку. Состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, которое опубликовано в открытом доступе в интернете», – рассказали в пресс-службе.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с информацией о химических экспериментах, создающих опасность для окружающих. Теперь с подростками и их родителями проведут профилактическую работу.

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