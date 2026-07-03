Самарец хотел арендовать кинотеатр для свидания, но стал жертвой мошенников

Девушка посоветовала обратиться в техподдержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Самары стал жертвой интернет-мошенников, пытаясь арендовать кинотеатр для свидания. С его банковской карты списали более 40 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Молодой человек ввел данные банковской карты, следуя ссылке от собеседницы. Злоумышленники создавали видимость технических сбоев и из-за этого парень несколько раз пытался повторить платеж», – рассказали в ведомстве.

21-летний студент познакомился в соцсети с девушкой, та предложила провести свидание в кинотеатре и прислала ссылку для аренды зала по «специальной цене». Мошенники имитировали сбои, после чего девушка посоветовала обратиться в техподдержку и прислала еще одну ссылку. Когда парень понял, что его обманывают, собеседница удалила аккаунт. Пострадавший заблокировал карту и обратился в полицию.

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