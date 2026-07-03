В Тольятти презентовали новую серию мультсериала «Приключения Толика Азотова»

Первыми новую серию мультфильма увидели воспитанники детского сада "Мечта" в Тольятти / Фото: АО "ТОАЗ"

Вышла девятая серия познавательного мультсериала «Приключения Толика Азотова». Новый выпуск проекта Тольяттиазота посвящен основам здорового питания, культуре потребления свежих продуктов и роли минеральных удобрений в выращивании богатого урожая.

Первыми новую серию мультика увидели воспитанники старших групп детского сада «Мечта» в Тольятти. Перед началом показа сотрудники химпредприятия провели для них викторину. Вопросы были о химии, технике безопасности и самом заводе. После всем ребятам вручили корпоративные подарки.

В новой серии главный герой Толик Азотов вместе с сестрой Вероникой путешествует по городу Урожайску. Там они знакомятся с мэром Картофелем и жителями Морковью, Томатом, Кабачком и др. Общаясь с ними, ребята узнают о важности овощей для здоровья, какими витаминами они богаты и почему их обязательно стоит есть каждый день.

«Через историю Толика Азотова мы стремимся заложить в детях правильные ценности с самых ранних лет. Новая серия рассказывает не просто о еде, а о цепочке заботы: от плодородия почвы до здоровой пищи. Для нас важно, чтобы дети понимали значимость полезных привычек и видели, как труд химиков помогает природе дарить людям богатый урожай», - сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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