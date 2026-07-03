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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:09

Мать с ребенком во время катания на сапе отнесло течением в Самарской области

В Самарской области спасатели доставили женщину с ребенком с сапборда на берег
Ирина СИНЕГУБОВА
В 13:40 на помощь матери и ребенку вышел спасательный катер.

В 13:40 на помощь матери и ребенку вышел спасательный катер.

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

В четверг, 2 июля, в Жигулевске женщину с ребенком во время катания на сапборде отнесло течением. Их пришлось эвакуировать с воды на берег на спасательном катере. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

«Отдыхающие катались на сапборде на Волге около острова Копылова рядом с базой отдыха «Лада». Они не рассчитали свои силы, поэтому их отнесло течением», – рассказали в пресс-службе.

В 13:40 на помощь матери и ребенку вышел спасательный катер. В 14:20 их спасли и благополучно доставили до берега. Отмечается, что с людьми все в порядке, медицинская помощь им не потребовалась

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