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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:31

Бизнесмена Самарской области с долгом в 530 млн рублей хотят признать банкротом

В суд Самарской области поступило заявление о несостоятельности бизнесмена Андрея Кичаева
Елизавета ЖИРНОВА
Ввести процедуру реализации имущества

Ввести процедуру реализации имущества

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Налоговая служба подала в Арбитражный суд Самарской области заявление о признании банкротом бизнесмена Андрея Кичаева. Сумма долга перед бюджетом превышает 529 миллионов рублей, сообщается в документах суда.

«ФНС России просит признать должника несостоятельным, ввести процедуру реализации имущества и включить требование налогового органа в размере 529 862 815,41 рубля в третью очередь реестра кредиторов», – говорится в документе.

Заявление подала Межрайонная ФНС России № 7 по Омской области. Судья приняла заявление к производству и назначила судебное заседание по проверке обоснованности требований. Дело о банкротстве будет рассматриваться в Самаре.

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