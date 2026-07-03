Бизнесмена Самарской области с долгом в 530 млн рублей хотят признать банкротом

Ввести процедуру реализации имущества Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Налоговая служба подала в Арбитражный суд Самарской области заявление о признании банкротом бизнесмена Андрея Кичаева. Сумма долга перед бюджетом превышает 529 миллионов рублей, сообщается в документах суда.

«ФНС России просит признать должника несостоятельным, ввести процедуру реализации имущества и включить требование налогового органа в размере 529 862 815,41 рубля в третью очередь реестра кредиторов», – говорится в документе.

Заявление подала Межрайонная ФНС России № 7 по Омской области. Судья приняла заявление к производству и назначила судебное заседание по проверке обоснованности требований. Дело о банкротстве будет рассматриваться в Самаре.

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