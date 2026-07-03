В Самаре план реновации Безымянки вызвал дискуссию

У экспертного сообщества возникли замечания и предложения к концепции реновации Безымянки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре обсуждают план реновации Безымянки. Ранее была разработана концепция развития этой территории, но у экспертного сообщества возникли к ней замечания и предложения. Теперь власти корректируют планы по комплексной застройке микрорайона.

По словам главы министерства градостроительной политики Самарской области Екатерины Семеновой, многие воспринимают Безымянку как микрорайон с низкоэтажной застройкой. В этом и заключается сложность для комплексного развития территории.

«Если мы хотим обновить эту территорию за счет девелоперов (в рамках КРТ), то должны понимать, какой колоссальный пул затрат на них ляжет: расселение из аварийного жилья, строительство новых домов, детских садов, инженерной инфраструктуры. На двухэтажках они эту экономику не потянут», - цитирует Волга Ньюс Екатерину Семенову.

По ее словам, бизнес должен получать прибыль на дальнейшее развитие. Банки могут не дать деньги без маржинальности. В связи с этим было решено скорректировать границы площадок под КРТ, которые сформировала городская администрация, с точки зрения экономического и градостроительного потенциала.

Информацию об этом прокомментировала председатель реготделения ВООПИиК Нина Казачкова. По ее словам, замена аварийных и ветхих домов на высотную застройку не выход. Это приведет к тому, что вместо привычных проницаемых кварталов жители получат закрытые, стилизованные под старую застройку. При этом, по мнению Нины Казачковой, новые элементы будут совершенно не сомасштабные и не привязанные к контексту.

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