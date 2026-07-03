В Самаре создали технологию печати форм для бюджетного литья металла

Новый метод позволяет быстро создавать формы любой сложности Фото: СамГТУ

В Самаре студенты разработали технологию аддитивного производства песчаных форм для литья металла методом лазерного спекания, которая позволяет отказаться от создания промежуточной оснастки, сообщает пресс-служба СамГТУ.

«Каждая песчинка покрыта специальной термореактивной смолой. Лазер по заданной программе проходит по слою песка, повторяя контуры будущей формы. Мы адаптировали технологию для принтера, который изначально для этого не подходил», – говорится в сообщении.

Традиционное литье в песчаные формы требует много времени и средств на проектирование моделей. Для выпуска единичных деталей такой подход невыгоден. Новый метод позволяет быстро создавать формы любой сложности, включая внутренние полости и каналы.

Студенты адаптировали промышленный лазерный станок с ЧПУ и подобрали оптимальные параметры для спекания плакированных смесей на основе кварцевого или бокситового песка. Разработка политеховцев использует серийные станки стоимостью до 600 тыс. рублей, что делает технологию доступной для малого и среднего бизнеса.

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